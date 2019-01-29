МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Первый заместитель гендиректора Росгеологии Руслан Горринг во вторник лишился должности после появления в сети скандального видео – его отставку пришлось комментировать даже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, а глава Минприроды Дмитрий Кобылкин инициировал проверку сотрудников Росгеологии по всему блоку направлений, которые раньше курировал Горринг.

В понедельник в социальных сетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными, а также о прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей, в том числе о предстоящей встрече с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном.

При этом говорить об утечке информации, скорее всего, не приходится. "Судя по выложенному видеоролику, речь не идет о взломе его аккаунта. Горринг сам вел прямую трансляцию игры на сайте Twitch под ником 8bubna8. Обычно за стриминг игр пользователи получают донаты (денежная помощь – ред.)", — сказал специалист по видеоиграм, который попросил не указывать его имя.

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Росгеология — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства. Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга из-за скандального видео

Во вторник утром Минприроды уже сделало громкое заявление. "После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях… глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала, первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга, и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности", — сказала РИА Новости пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

Горринг в Росгеологии руководил блоком развития и коммерческой деятельности, но на данный момент нарушений в его работе и разглашения им коммерческой тайны не выявлено. "Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено. В то же время, с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", — сообщил холдинг.

Горринг также уволен с должностей во всех структурах холдинга – он являлся генеральным директором "Зарубежгеологии" и "РГ-Экология".

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ

По словам представителя Минприроды, основными последствиями для Росгеологии станут выговор ее гендиректору Роману Панову и грядущая проверка.

При этом официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев сообщил, что глава Минприроды не является официальным руководителем гендиректора холдинга Панова и не может инициировать такие действия.

"Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось. Также на сегодняшний день никаких финансовых проверок в компании не проводится", — говорится в сообщении.

Еще одной неприятностью для компании стала хакерская атака на ее сайт, работа которого на данный момент не восстановлена.