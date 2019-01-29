ЛОНДОН, 29 янв — Dow Jones. Спустя несколько недель после решительного отклонения предложенного премьер-министром Терезой Мэй плана Brexit, британские законодатели планируют провести во вторник несколько голосований, чтобы попытаться выйти из тупиковой ситуации, сложившейся вокруг условий развода Великобритании и Евросоюза.

Законодатели будут голосовать по серии предложений, что позволит получить представление о том, какой именно вариант Brexit сможет пройти через разделившийся на непримиримые лагеря британский парламент.

Правительство надеется, что в политическом болоте прорастут ростки видоизмененной версии плана по Brexit, который будет иметь поддержку законодателей. Тереза Мэй сможет предъявить его Евросоюзу и попытаться договориться об уступках, чтобы успокоить парламентариев.

С другой стороны, остается опасность того, что даже после всех этих голосований правительство ни по одному из вопросов все же не получит поддержки большинства и путь, которым Великобритании придется выходить из ЕС, окажется покрыт еще более густым туманом, чем раньше.

Голосование будет проходить в условиях, когда паралич, созданный Brexit, уже начал вызывать реакции в нехарактерных местах. На прошлой неделе далекая от политики Королева Великобритании завуалированно намекнула законодателям, что пора заканчивать споры по этому вопросу.

Великобритания должна покинуть Евросоюз менее чем через 60 дней. Тереза Мэй пытается выиграть время в надежде, что непокорные законодатели в конечном итоге поддержат ее предложение из опасений, что Brexit либо вообще не состоится, либо Великобритании придется выходить из ЕС без соглашения, что может повредить экономике.

Соглашение по Brexit призвано упорядочить выход Великобритании из Евросоюза. Помимо прочего, оно определяет отношение сторон к гражданам друг друга, порядок исполнения прошлых бюджетных обязательств, а также переходный период, в течение которого стороны будут согласовывать торговую сделку, а их взаимоотношения будут, по сути, заморожены.

Собравшись в парламенте во вторник, законодатели пытаются направить премьер-министра в нужно русло или заставить пересмотреть соглашение полностью. Она из предложенных поправок наделяет парламент полномочиями по подготовке закона, который, в случае принятия, может продлить переговоры по Brexit после марта еще на девять месяцев, чтобы избежать жесткого Brexit. Это продление, которое должно быть согласовано со всеми 27 правительствами ЕС, начнет действовать, если Великобритания и Брюссель не договорятся о сделке к концу февраля.

Другие предложения направлены на изменение условий сделки, предложенной Терезой Мэй. Несколько высокопоставленных консерваторов поддержали изменение гарантии недопустимости создания физической границы в Ирландии, которая, как они считают, сделает Великобританию заложником таможенного союза с ЕС.

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон призвал добавить в уже согласованное Терезой Мэй соглашение пункт о "свободе", позволяющий Великобритании отозвать предоставленную гарантию по ирландской границе.

Не ясно, чего именно законодатели рассчитывают добиться этими политическими маневрами. Евросоюз уже исключил возможность внесения существенных изменений в соглашение, на согласование которого с Великобританией было потрачено много месяцев. Даже если парламентариям удастся отложить Brexit, то всего на несколько месяцев, после чего им придется возвращаться к решению той же проблемы.

"Существует очень высокая вероятность того, что жесткий выход Великобритания из ЕС произойдет не умышленно, а по неосторожности. Например, на основании статьи 50, а не решения законодателей", — отметила в понедельник Сабин Вейанд, участвовавшая в переговорах по Brexit со стороны ЕС.

Что бы ни произошло во вторник, в одном можно быть уверенным: будут новые голосования. Как заявил представитель Терезы Мэй, премьер-министр уже очень скоро представит на рассмотрение парламента измененную версию своей сделки, которую ей удастся согласовать с ЕС.

Если парламент вновь ее отклонит, можно ожидать новых переговоров и новых голосований вплоть до 29 марта, когда должен состояться Brexit. Если противостояние продолжится, возможно проведение всеобщих выборов или второго референдума, чтобы выйти из тупика, но аналитики считают, что соответствующие решения не будут приняты раньше крайнего срока, что даст Великобритании основания просить отсрочку даты выхода из ЕС.

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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