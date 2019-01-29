МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 30 января предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей и ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 миллиардов рублей.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 23 января, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 17,5 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей.