ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США заявил, что главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо предоставлен доступ к счетам венесуэльского правительства в американских банках.

"Госсекретарь Майкл Помпео 25 января подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо получать и контролировать определенное имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других банках с застрахованными депозитами в соответствии со статьей 24В закона о федеральной резервной системе", — говорится в заявлении Госдепа.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.