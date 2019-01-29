МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинг приоритетного необеспеченного долга бразильской горнодобывающей компании Vale на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Решение Moody's последовало за прорывом плотины Vale в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) в минувшую пятницу. По последним данным, в результате инцидента погибли 65 человек, еще 288 числятся пропавшими без вести.

Как сообщили СМИ, во вторник правоохранительные органы в штате Сан-Паулу задержали двух инженеров, которые работали на подрядчика компании Vale. Кроме того, в штате Минас-Жерайс были задержаны три сотрудника Vale, которые отвечали за работу и экологическое лицензирование дамбы.

Moody's отмечает, что экономические последствия инцидента для Vale ограничены, так как на затронутую шахту Коррегу-ду-Фейжан приходится менее 2% от общего объема добычи железной руды компании. Однако сейчас трудно оценить потенциальные экологические, административные, уголовные и гражданские обязательства, с которыми может столкнуться Vale, отмечает агентство.

Vale, основанная в 1942 году, является крупнейшим в мире производителем железной руды и вторым по величине — никеля.