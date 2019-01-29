ЕРЕВАН, 29 янв /ПРАЙМ/. Центральный банк Армении впервые за почти два года изменил ставку рефинансирования, понизив ее на 0,25% до 5,75%, сообщили в пресс-службе регулятора.

"На заседании совета Центрального банка 29 января принято решение понизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта и установить на уровне 5,75%", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. В последний раз ставка менялась также в сторону понижения на 0,25% в феврале 2017 года.

В пресс-службе отметили, что в декабре 2018 года в стране была зафиксирована инфляция в 1,5%.

"В этих условиях 12-месячная инфляция составила 1,8%, цены на сезонные товары формировались на относительно низком уровне, несколько снизилась естественная инфляция. В результате, в ближайшие месяцы сохранится слабая инфляционная среда, и 12-месячная инфляция будет формироваться на низком уровне допустимого коридора колебаний", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ЦБ отметили, что темпы роста мировой экономики демонстрируют определенные признаки ослабления как в передовых, так и развивающихся странах, а центральные банки развитых государств продолжают ужесточать денежно-кредитные условия. "В результате, на мировых рынках основных товаров сохраняются тенденции ослабления инфляционной среды, исходя из этого совет Центробанка в ближайшие месяцы не ожидает инфляционных давлений извне", — подчеркнули в пресс-службе.

Совет ЦБ констатировал, что к концу 2018 года экономическая активность в стране продолжала оставаться слабой, а годовой экономический рост ожидается в пределах 5%. Ослабление валового спроса в основном обусловлено сдерживающей налогово-бюджетной политикой и замедлением частных расходов. Отмечается также, что низкая инфляция частично носит структурный характер, обусловленный долгосрочными изменениями в экономике и государственной политике, что способствует сохранению платежеспособности доходов и корректировке инфляционных ожиданий.

"Учитывая это, совет ЦБ считает целесообразным расширение денежно-кредитного стимулирования путем снижения ставки рефинансирования на 0,25 процентных пункта и применения инструментов долгосрочной ликвидности", — говорится в сообщении. Отмечается также, что в условиях прогнозируемых макроэкономических процессов потребуется сохранение стимулирующих условий для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе. В результате, ожидается, что инфляция сохранится на низком уровне целевого показателя, стабилизируясь в конце прогнозируемого горизонта вокруг 4%

"Центробанк внимательно следит за макроэкономическими показателями и в случае рисков скорректирует денежно-кредитную политику, обеспечив стабильность цен", — отметили в пресс-службе. Допустимый коридор колебаний инфляции госбюджетом Армении на 2019 год установлен на уровне 4% плюс-минус 1,5 процентного пункта.