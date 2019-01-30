ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Шансы на повышение базовой ставки по итогам заседания управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США "нулевые", заявил РИА Новости старший приглашенный эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

В среду в 14.00 по Вашингтону (22.00 мск) будет объявлено об итогах очередного заседания управляющих ФРС США.

"Я думаю, что ФРС продолжит удерживать ситуацию в нейтральном режиме — это означает нулевые шансы на повышение процентной ставки и отсутствие намеков на продолжение политики ужесточения. В тоже время, ФРС будет очень осторожна, поскольку будут рассматриваться итоги частичной остановки правительства США", — отметил он, добавив, что была некоторая обеспокоенность на рынке в связи с выпуском американским минфином новых долговых обязательств. Это, как следствие, продолжает усиливать бремя госдолга при дополнительном давлении на бюджет от поднятия ставок американским Нацбанком и замедлении темпов роста ВВП США.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех.

При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда в последние месяцы и значительном росте реального ВВП США. Инфляция в октябре составила в годовом выражении 2%, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились. Участники встречи сошлись во мнении о том, что в условиях сдержанного инфляционного давления, ФРС "может себе позволить проявить терпение" относительно дальнейших повышений базовой ставки. Согласно прогнозу комитета, экономический рост США останется в 2019 году выше долгосрочного тренда, а затем замедлится.

Нынешнее заседание ФРС пройдет после того, как президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс. А его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что через 21 день президент приступит к строительству стены "с демократами или без них". Срок этой паузы истекает 15 февраля.

При этом в понедельник экономический советник Трампа Ларри Кудлоу не согласился с оценками, что частичная остановка американского правительства стоила экономике США до 11 миллиардов долларов.

"С экономикой в триллионы долларов сложно сделать такие прогнозы по таким маленьким частям. Давайте посмотрим, как это будет в первом квартале, я думаю, что у нас будет много временных факторов, и сейчас с открытием правительства совершенно очевидно никакой серьезной угрозы для экономики (нет)", — сказал он.

Так он прокомментировал исследование, которое было выпущено независимыми экспертами американского конгресса (independent congressional body), из которого следует, что прекращение работы ряда правительственных учреждений стоило экономике США до 11 миллиардов долларов. "Мы не согласны с этой оценкой, при всем уважении к ним и понимании, что они хотят сделать хорошо свою работу", — подчеркнул он.

Кудлоу также подчеркнул, что экономика США чувствует себя хорошо, уровень занятости растет, как и ВВП страны, который прибавит, по его прогнозам, в районе 3% в этом году.