МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в декабре показал пик своих значений, за месяц он прибавил 6,1%, а за год – 3,6%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Основным драйвером роста в декабре выступил кофе, которого потребители приобрели в повышенных объемах. Индекс "Кофе с молоком" закончил год на пике полугодового роста. Значение его достигло отметки в 1047 пунктов, что на 6,1% больше показателя ноября. Годовой рост КсМ составил 3,6%, что немного не дотягивает до накопленной за год инфляции", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Ромир", в последнем месяце года кофе было куплено на 12% больше, чем в ноябре, а шоколада – на 7,6%. Вода прибавила в объемах всего 1,7%, а молоко потеряло в объемах покупки на 0,2%. "Цены на составляющие индекса в декабре существенно не менялись, но, скорее, даже имели тенденцию к снижению. Так, в декабре вода подешевела на 1,3%, кофе – на 1,2%, молоко показало нулевую динамику по цене, и только шоколад в среднем подорожал на 1,8%", — отметили в организации.

По сравнению с концом 2017 года в прошедшем декабре кофе было куплено на 7,9% больше, молока – на 9,6%, воды — на 0,6%, а шоколада – на 0,1%. Таким образом, рост индекса мог бы быть более заметным, если бы не снижение цен за год, например, на самый дорогостоящий ингредиент индекса – кофе. За год он подешевел на 4,7%, в цене потеряло и молоко минус 1,2%. Небольшую положительную динамику в цене показала вода (+1,8%) и шоколад (+0,8%).

В Москве индекс "Кофе с Молоком" показал максимальное значение за год в 1173 пункта. "Однако оно оказалось ниже аналогичных показателей четырех последних лет. Таким образом, за месяц КсМ в столице вырос на 3,8%, а за год показал снижение на 0,3%", — уточняет "Ромир". Как и по стране в целом, рост КсМ в Москве был обеспечен в первую очередь ростом цены (на 0,4%) и объемов покупки (на 5,4%) кофе.

Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.