МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ситуация в рыболовстве в последнее время привлекает все более пристальное внимание общественности. Скандальные телесюжеты, вышедшие 22-30 декабря прошлого года сразу на нескольких федеральных каналах, обострили противостояние, возникшее на фоне запланированного властями отказа от распределения квот на вылов рыбных ресурсов по историческому принципу.

Спор стал достоянием широкой общественности, а вопрос о том, законно ли ставить знак равенства между рыболовами и браконьерами обсуждается в отраслевых и федеральных СМИ.

В понедельник дискуссия переместилась на площадку Росрыболовства – в ведомстве прошло внеочередное расширенное заседание Общественного совета. В нем приняли участие представители отрасли, власти и общественных организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Участники обсуждения сошлись во мнении, что вышеупомянутые сюжеты о браконьерстве являются ничем иным, как заказной "информационной войной" против целой отрасли, призванной вывести ее в черном свете и на этом фоне провести законодательные изменения, выгодные определенным игрокам. Цель материалов – дискредитация как отрасли, так и отдельных игроков.

Их недоумение вызвал тот факт, что профильное ведомство не "становится грудью" на защиту интересов рыбаков, многие из которых в случае изменения системы распределения квот просто лишатся работы. Глава Росрыболовства Илья Шестаков фактически признал факт "информационной атаки", но не осудил его, а высказывался достаточно уклончиво. Призывы дать оценку возмутившим отраслевиков сюжетам так и остались неуслышанными.

Получается, что те, кто выходит в море, рискуя жизнью, не защищены в вышестоящих инстанциях и вынуждены защищаться сами, как умеют. Такой опыт у рыбаков есть – 30 лет назад, незадолго до распада СССР, прошли массовые протесты в рыбной отрасли от Владивостока до Калининграда. Тогда были созданы Советы трудовых коллективов по бассейнам, которые защищали права рыбаков и выдвигали требования к власти.

Ситуацию нельзя спустить на тормозах, поскольку атака на целую отрасль – если она окажется успешной – может повториться в любой момент и затронуть ключевые для России сферы. Последствия этого окажутся непредсказуемыми и, вполне возможно, катастрофичными, призвали участники мероприятия.

БРАКОНЬЕРСТВА НЕТ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков высказал мнение, что возмутившие рыбаков сюжеты на Центральном телевидении были ангажированы компаниями, которым выгоден возврат к аукционной схеме. "Государственные каналы голословно обвинили всю отрасль в браконьерстве с акцентом на крабовый сегмент", — констатировал он.

"Телевидение рассказало нам о "крабовых миллиардерах", которые грабят россиян. Между тем, даже в сюжетах было очевидно, что живут эти "миллиардеры" не так уж богато – хуже среднего чиновника", — констатирует председатель Совета директоров медиахолдинга "Фишньюс" Эдуард Климов.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ АУКЦИОНЫ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил, откуда пошла идея распределения квот на вылов по историческому принципу. В 2001-2003 годах действовал именно аукционный принцип, к которому сейчас хотят вернуться. Рыбаки покупали право ловить рыбу, вынуждены были брать для этого кредиты, в отрасли была существенная доля иностранного капитала. Затем, в 2004 году был принят Федеральный закон "О рыболовстве", а также принцип долгосрочного распределения квот на основании исторического вылова.

Спустя 10 лет было решено изменить принцип исторического вылова на принцип исторического обладания. Это означает, что при выборе квот учитывался не объем реального вылова, а лишь полученный в предыдущие годы объем квот. "Отрасль это приняла, и новый принцип стал основанием для распределения квот на ближайшие 15 лет. Однако антимонопольная служба сочла, что рыбаки получили эти квоты просто так, поэтому следует вернуться к аукционной практике", — рассказал Мартынов.

Это влечет за собой далеко идущие последствия. Работая при нынешнем порядке, компании могут прогнозировать свою деятельность на долгий срок, а инвесторы – просчитывать сроки окупаемости проектов. Компании, имея долгосрочный план развития, активно инвестируют в судостроение, верфи не стоят без работы. Доходы, поступающие в бюджет РФ за счет экспорта рыбной продукции за рубеж, стабильно растут.

Немаловажен и социальный аспект. Сейчас благодаря действующим правилам, десятки тысяч человек имеют стабильную работу и доход, а рыболовецкие компании могут реализовывать инвестпроекты. Во многом благодаря им в северных городках появляются социальные объекты, до которых у государства "не доходят руки".

При новой системе все это может измениться. Предприятия полностью или частично закроются, поскольку не все могут позволить себе выкуп квот. Но если даже компании смогут набрать или занять денег, они вынуждены будут работать лишь на обслуживание долга в ущерб вложениям в обновление флота и снастей. Как следствие, доходы бюджетов регионов сократятся, прекратятся инвестиции в инфраструктуру, а масса людей останется без работы.

Между тем, у ФАС достаточно других дел в рыбной отрасли, заметил эксперт. Например, ежегодно более 1 млн тонн рыбы, крабов, моллюсков и других "даров моря" вылавливается вовсе без всяких квот. Этот объем оказывается неучтенным и фактически может попасть куда угодно.

Кроме того, по-прежнему существует запрет на продажу глубоководного краба в России – сегодня рыбаки могут реализовывать его лишь за рубеж.

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Участники мероприятия призвали решать проблемы отрасли там, где они есть, точечно и в соответствии с действующим законодательством, разбираясь с теми, кто его нарушает. Остальным надо дать спокойно работать и привыкать к новым правилам.

Недоказуемые обвинения не должны остаться без ответа, считают участники обсуждения. Согласно статье 46 ФЗ "О средствах массовой информации", рыбаки имеют право на ответ на тех же федеральных каналах. Для его осуществления следует обратиться в редакции данных СМИ. Также следует подать в суд иск от лица упомянутых в сюжетах компаний и физлиц для установления объективной картины происходящего в отрасли.

Отсутствие реакции федеральных служб, фактически обвиненных в покрытии незаконного промысла, вынуждает обратиться в Счетную палату, чтобы инициировать проведение проверки, целью которой станет оценка ущерба от так называемых браконьеров, а также эффективность госконтроля в отрасли.

Но самое удивительное здесь то, что судьбу отрасли и работающих в ней людей решают, не спрашивая их самих. Законопроекта о новом принципе распределения квот так никто и не видел, хотя идея обсуждается довольно давно. Глава ведомства Шестаков на все вопросы отвечает уклончиво, заверяя, что текст законопроекта будет вынесен на обсуждение общественности. Никаких конкретных сроков, однако, не называется, так же, как и неясно, будут ли обсуждения с бизнесом до внесения документа в Госдуму.

Конкретики не было и на этот раз.