МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit. Они подтвердили, что выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, но и в нынешнем виде его не поддерживают. Кроме того, они хотят изменения условий по Северной Ирландии, но сами менять соглашение по Brexit не готовы.

При этом депутаты отказались сдвигать саму дату выхода, намеченную на 29 марта, и дали премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС.

В свою очередь, в Брюсселе считают, что переговоры с Великобританией о переносе даты Brexit на несколько месяцев возможны лишь при наличии у Лондона ясной стратегии. По словам пресс-секретаря главы Евросовета Дональда Туска Пребена Аамана, проект соглашения об условиях Brexit не открыт для повторных переговоров.

Ааман сказал, что соглашение об отделении является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Backstop (предварительная договоренность по ирландской границе — ред.) является частью соглашения об отделении.

На этом фоне британский фунт падал вечером во вторник, но утром в среду это падение было скорректировано. Значительной динамики по фунту не отмечалось, и эксперты полагают, что дальнейшие колебания курса зависят от судьбы переговоров по Brexit.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

"С моей точки зрения, учитывая то, что произошло в парламенте Великобритании, вероятность жесткого сценария Brexit нарастает", — говорит руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Безусловно, есть еще два месяца, чтобы сблизить позиции. Обе стороны не хотят жесткого выхода, но и пойти на уступки не могут.

Дело в том, что в ЕС в мае предстоят выборы в Европарламент, поэтому компромиссы с британцами невыгодны действующим политическим силам. В свою очередь, упорство британских парламентариев связано с тем, что соглашение с ними не согласовали, хотя в нем есть условия, неприемлемые для ряда политических сил страны.

Консультации британского премьера с парламентариями по возобновлению переговоров с ЕС начнутся в среду, но эксперты не ожидают позитивных подвижек.

Одним из главных проблемных моментов остаётся решение по ирландской границе. Британцы хотят сохранить режим свободного движения товаров между Ирландской Республикой и Северной Ирландией, а также оставить без изменений возможность перемещения граждан без какого-либо пограничного контроля. В Брюсселе пошли на определённые уступки по данному вопросу, но некий режим на границе все же будет присутствовать.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СТРАДАНИЯ

Эксперты не исключают того, что разногласия вокруг Brexit могут спровоцировать очередной парламентский кризис в Британии. "По сути, британские законодатели не в восторге от того, как проголосовали граждане страны на референдуме по вопросу выхода из ЕС. Парламентарии в большинстве своем были вполне удовлетворены местом Соединённого Королевства в Евросоюзе", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Если парламент все так же будет демонстрировать нежелание расставаться с Евросоюзом, то не исключены и последующие внеочередные выборы. Только это еще способно задержать Великую Британию в Евросоюзе и каким-то образом изменить перспективы "развода", полагает эксперт.

Между тем, новый состав парламента вполне способен инициировать ещё один референдум на тему расставания с Европой, который может принести иной результат.

Конечно, есть и альтернативный вариант, который был озвучен в парламенте. Если до конца февраля не будут достигнуты какие-то существенные изменения в договоренностях с Брюсселем, то британский парламент все же готов перенести дату расставания с единой Европой, добавил Кочетков.

Подобная неопределённость не способствует тому, чтобы бизнес уверенно работал на британской земле. О недовольстве уже заявили в Airbus, некоторые банки предупредили клиентов о необходимости сокращения инвестиций в Соединенное Королевство.

"Создаётся впечатление, что британские законодатели и европейский бизнес пока не могут смириться с мыслью, что им придётся подчиниться мнению большинства. Поэтому сценарий жёсткого "выхода" хоть и возможен, но скорее в британском парламенте согласятся на внеочередные выборы и продолжение политических танцев, чем на столь радикальный разрыв отношений с Брюсселем ", — полагает Кочетков.

ЦЕНА УПОРСТВА

До конца и в полной мере оценить последствия жесткого Brexit для экономики как Британии, так и всего мира пока затруднительно, считает Сусин. Те оценки, которые озвучивают в Великобритании, носят отчасти политический подтекст. При жестком сценарии выхода потери Британии могут составить 5-10% ВВП, но оценить их масштаб, особенно с учетом вторичных потерь, сложно.

Для мировой экономики жесткий вариант также будет негативен, полагает эксперт. Ничего критического произойти не должно, но мировой финансовый рынок может столкнуться с неприятностями. Великобритания – крупнейший транснациональный финансовый хаб с объемом активных внешних обязательств порядка 10 трлн фунтов. Неопределенность с Brexit вкупе с текущими негативными экономическими ожиданиями, сложной геополитической и торговой повесткой может спровоцировать довольно серьезные проблемы.

При этом объем вывода капиталов из британской юрисдикции на текущий момент составляет порядка 10% от объема находящихся в ней активов и обязательств. То есть, говорить, что компании и инвесторы уже успели "подстелить соломку" и полностью защититься от рисков не приходится.

"Управляемый Brexit, по моим подсчетам, привел бы к потере 2,-2,5 триллиона фунтов объема финансовых операций. Неуправляемый может стоить стране гораздо больше", — заключил Сусин.