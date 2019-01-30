МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мировая торговля в 2018 году из-за различных ограничений потеряла порядка 0,5 триллиона долларов, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Оценка, которую делала ВТО по прошлому году, — это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. Это очень большая сумма, и соответственно, это все влияет на экономическую динамику", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, сколько потеряла мировая торговля из-за различных ограничений.