ПАРИЖ, 30 января — Dow Jones. Рост французского ВВП в прошлом году резко замедлился, что омрачает перспективы экономики еврозоны в 2019 году и акцентирует экономические проблемы, обострившееся на фоне возглавляемых движением "желтых жилетов" антиправительственных протестов, охвативших за последние месяцы всю Францию.

Согласно первой оценке статистического бюро Франции Insee, ВВП второй по величине экономики еврозоны за год вырос всего на 1,5% после роста на 2,3% в 2017 году, показав существенное замедление на фоне ослабления потребительских расходов и бизнес-инвестиций. При этом квартальный рост ВВП в 4-м квартале оставался неизменным, составив 0,3%.

Замедление годового роста экономики Франции еще раз указывает на то, что еврозоне приходится противостоять не только экономическим проблемам, но и нарастающим антиправительственным настроениям. Едва дождавшись урегулирования конфликта вокруг бюджетного дефицита Италии, европейские страны столкнулись с угрозой того, что Великобритания в марте выйдет из ЕС без заключения нового торгового соглашения, что может серьезно нарушить экспортные процессы еврозоны. Замедление роста экономики Китая тоже может превзойти ожидания, если он оперативно не урегулирует торговый конфликт с США, что еще больше ослабит его импорт из Германии и других стран еврозоны.

Экономисты уже пересмотрели в сторону понижения прогнозы роста экономики еврозоны в 2019 году на фоне продолжающейся публикации результатов опросов и данных, свидетельствующих о ее неожиданном ослаблении. Двадцать девять аналитиков, чьи прогнозы отслеживает Consensus Economics, теперь прогнозируют, что экономика еврозоны в 2019 году вырастет на 1,5%, что будет самым медленным ростом с 2014 года.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону до сих пор не удается положить конец протестам "желтых жилетов". Если он решит успокаивать протестантов за счет увеличения государственных расходов и снижения налогов, бюджетный дефицит Франции может превысить предписываемые ЕС 3% от ВВП.

"Рецессию во Франции может спровоцировать даже самое маленькое потрясение", — говорит Лоран Клавель, глава макроэкономических исследований в AXA Investment Managers.

Протесты, начавшиеся во Франции в ноябре прошлого года на фоне повышения цен на топливо, нанесли болезненный удар по розничной торговле в стране. Десятки магазинов подверглись разграблению, а остальные были вынуждены заколачивать витрины в столь важный для сектора предрождественский период.

По оценкам французской ассоциации розничной торговли FCD, в ноябре-декабре 2018 года упущенная выручка предприятий розничной торговли составила около 2 млрд евро.

Ранее в январе сеть магазинов электроники FNAC Darty заявила, что протесты "желтых жилетов" во Франции и Бельгии обошлись ей в 45 млн евро, а французская розничная сеть Carrefour назвала протесты основной причиной сокращения в 4-м квартале продаж ее гипермаркетов на 3%.

Из-за протестов группа SMCP, стоящая за модными брэндами Sandro и Maje, в ноябре и декабре была вынуждена несколько недель подряд закрывать по субботам часть своих магазинов. Финансовый директор группы Филипп Готье оценил упущенную в результате выручку в 4 млн евро.

Протесты сказались и на гостиничном бизнесе. По данным федерации UMIH, посещаемость гостиниц и ресторанов в декабре снизилась на 20%.

Опубликованные на прошлой неделе данные позволяют предположить, что Германия в последнем квартале 2018 года едва не оказалась на территории рецессии. Первые оценки роста ВВП Италии в 4-м квартале ожидаются в четверг.

Несмотря на множество признаков охватившего еврозону замедления, в декабре Европейский центральный банк завершил свою программу количественного смягчения, предусматривающую стимулирование экономики через покупку облигаций. Между тем, банк все же признал ухудшение перспектив экономики, и в понедельник президент ЕЦБ Марио Драги заявил Европарламенту, что готов использовать все доступные инструменты для поддержки роста экономики, если ее замедление станет более серьезным, не исключив при этом возобновление покупки облигаций.

Это изменение в тоне напоминает аналогичный сдвиг в позиции руководства Федеральной резервной системы США, которое также в последнее время заявляет о намерении проявлять сдержанность в вопросах повышения процентных ставок, что указывает на готовность ФРС сделать паузу после череды повышений ставок в прошлом и предыдущем году.

— Авторы Noemie Bisserbe, noemie.bisserbe@wsj.com и Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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