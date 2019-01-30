МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минфин России в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 41,585 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 91,041% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,37% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,0835% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,36% годовых.

Также Минфин в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 44,996 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,6015% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,22% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,6383% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,21% годовых.