МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин России в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) сразу двух серий. Первая — серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 млрд рублей при спросе в 41,585 млрд рублей. Вторая серия — 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд рублей при спросе в 44,996 млрд рублей.

При этом размещение на предыдущей неделе было не столь успешным и составило чуть более половины от предложенных тогда 30 млрд рублей. В начале года Минфин продал в полном объеме все предложенные бумаги на 35,1 миллиарда рублей при совокупном спросе более чем в 83 миллиарда рублей.

СПРОС – ДЕЛО ТЕХНИКИ

Аналитики выразили удивление результатами аукционов, отметив, что явных факторов, влияющих на спрос, не было. "Нефть, конечно, восстановилась почти до 62 долларов за баррель, но и неделю назад она была примерно на этом же уровне, а спроса на ОФЗ особо не было", — рассуждает Ольга Стерина из "Уралсиба".

Также в среду вышли данные по инфляции, которые свидетельствуют, что пока рост потребительских цен ниже ожиданий, что повышает вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Однако опубликованы они были после аукционов.

Вместе с тем, начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий указал, что на прошедшем аукционе предлагали два бенчмарка – на 5 и 10 лет.

"Они потенциально войдут в иностранные индексы после ребаланса, что очень интересно инвесторам, особенно международным", — считает он.

Так же Минфин сократил дюрацию предложения в длинных ОФЗ в отличие от прошлого аукциона – сейчас это более привлекательно с точки зрения процентного риска.

Одновременно увеличена дюрация краткосрочного/среднесрочного выпуска 26223, тогда как на прошлом размещении ведомство хотело продать серию 26209, торгующуюся на уровне ставок межбанковского рынка. Однако интерес оказался малым.

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ

Эксперты напомнили и о других факторах, которые могли повлиять на настроение инвесторов. Многие из них смотрели на рынок негативно и решили закрыть короткие позиции перед заседанием ФРС. На решения также повлияли ожидания благоприятных новостей по торговым отношениям США и Китая. Сектор развивающихся стран смотрится в течение дня также хорошо, поэтому российский риск не мог это игнорировать, напомнил Навроцкий.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко напомнил, что примерно 9,5% от размещенного объема было продано в рынок, но цена сильно не изменилась. Участникам рынка сейчас больше интересны длинные выпуски (более 10 лет), хотя разница в доходности между 10 и 14 летними бумагами почти отсутствует, полагает аналитик.

Он напомнил, что рубль сегодня вновь укрепляется, и у участников рынка нет ожиданий резкого ослабления российской валюты. Это также позитивно сказалось на итогах размещения.

БУДУЩИЕ АУКЦИОНЫ

По мнению Ващенко, спрос на аукционах будет устойчивым в ближайшие недели, а его динамика зависит от волатильности на рынках, рубля и ставок. Активность покупателей мог бы подхлестнуть намек ЦБ на снижение ключевой ставки – тогда они спешили бы купить бумаги по старым ценам.

"В настоящий момент инфляция находится ниже целевого значения ЦБ, что оказывает поддержку облигациям, однако регулятор вряд ли сменит свои ожидания по этому показателю, поскольку первый квартал, в течение которого должен произойти основной рост цен, еще не завершился. Таким образом, осторожность инвесторов сохранится, а после заседания можно делать среднесрочные прогнозы с учетом внешней конъюнктуры", — полагает Навроцкий.

До тех пор, пока ставки по ОФЗ выше инфляции и ставок по долларовым бумагам, иностранные инвесторы не будут бежать из ОФЗ, полагают эксперты. В любом случае, Минфину достаточно просто повысить доходность, чтобы удержать инвесторов в случае ослабления рубля.

Будут ли ЦБ и Минфин увеличивать мощность печатного станка — вопрос отдельный. Сейчас задача привлечь деньги любой ценой не стоит, поскольку бюджет имеет профицит в 1,9 трлн рублей.

"С другой стороны, монетарным властям важна стабильность, иначе и без того слабый рост экономики рискует прекратиться. ЦБ и Минфин в этих условиях стараются балансировать на грани, чтобы, с одной стороны, не сильно раздувать денежную массу, а с другой — не допустить скачка инфляции и паники", — заключил представитель "Фридом Финанс".