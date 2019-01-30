МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай получили 23 российских предприятия-производителя мяса птицы, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Сегодня, 30 января 2019 года на официальном сайте компетентного ведомства в области ветеринарии Китая размещен список российских предприятий-производителей мяса птицы, имеющих право поставок своей продукции на китайский рынок…. В настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 23 российских птицеперерабатывающих предприятия", — говорится в сообщении.

В начале ноября Россельхознадзор и главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.