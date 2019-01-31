ПЕКИН, 31 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в январе продолжил ускорение и составил 54,7 пункта против 53,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.

Ведомство отмечает, что показатель оказался на 0,3 пункта выше среднего показателя за 2018 год, PMI демонстрирует рост и находится в хорошем состоянии.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.