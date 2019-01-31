ПЕКИН, 31 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе незначительно ускорился до 49,5 пункта после того, как месяцем ранее впервые за два с лишним года упал ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления.

Показатель января оказался лучше прогноза аналитиков, которые ожидали, что индекс замедлится до 49,3 пункта с 49,4 пункта в декабре прошлого года. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.