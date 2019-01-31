МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в 2018 году, по предварительным данным, составил 5,12 триллиона рублей в фактических ценах, снизившись по сравнению с прошлым годом лишь на 88 миллионов рублей; при этом в сопоставимых ценах сельхозпроизводство в прошлом году сократилось на 0,6% к предыдущему году, следует из материалов Росстата.

Таким образом, снижение производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах произошло впервые с 2012 года (тогда сельхозпроизводство сократилось на 4,8% к предыдущему году).

В декабре в интервью РИА Новости глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что сельское хозяйство РФ по итогам 2018 года вырастет на 1%.

В 2017 году рост сельскохозяйственного производства в России, по обновленным данным Росстата, составил 3,1%.