МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2018 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В третьем квартале 2018 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,2% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом.

Совокупный рост ВВП Евросоюза в четвертом квартале оказался на уровне 0,3% в квартальном выражении и 1,5% — в годовом. Показатель за третий квартал для региона был сохранен — рост на 0,3% ко второму кварталу и на 1,8% к предыдущему году.

Безработица в еврозоне в декабре 2018 года сохранилась на уровне ноября в 7,9%, говорится в отчете Евростата. Показатель также совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Рейтер.