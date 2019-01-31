МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших химических компаний в мире — американской DowDuPont — по итогам 2018 года увеличилась по сравнению с 2017 годом в 2,5 раза, до 3,999 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,65 доллара против 0,91 доллара по итогам 2017 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 37,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 85,977 миллиарда долларов.

При этом по итогам четвертого квартала компания зафиксировала чистую прибыль в размере 513 миллионов долларов против убытка в 1,216 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,21 доллара против убытка в 0,54 доллара в четвертом квартале 2017 года. Выручка по итогам четвертого квартала составила 20,099 миллиарда долларов, что на 0,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года сделка по слиянию была завершена, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont. Как отмечалось ранее, спустя полтора-два года после завершения сделки стороны намерены разделить DowDuPont на три независимых компании под условными названиями: Agriculture Company, Material Science Company и Specialty Products Company.

"В наш первый полный год в формате объединенной компании мы добились высоких результатов. Продажи за период выросли на 8%, рост зафиксирован в каждом регионе… Мы также улучшили наши ожидания относительно синергетического эффекта от слияния до 20%, или 3,6 миллиарда долларов", — приводятся в релизе слова главы DowDuPont Эда Брина (Ed Breen).

Dow Chemical занимается выпуском промышленных, бытовых и сельскохозяйственных химикатов, пластмасс, медикаментов, химпродукции военного назначения. DuPont производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности.