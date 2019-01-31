МОСКВА, 31 янв — Dow Jones. Рост ВВП еврозоны в 2018 году оказался самым слабым за четыре года, а предварительные данные по ВВП Италии указывают на техническую рецессию экономики страны.

Замедление роста ВВП еврозоны усугубляет опасения относительно перспектив мировой экономики, которая подает признаки торможения в целом ряде ведущих стран, причем по разным причинам.

Ранее в январе Китай опубликовал данные, показавшие замедление роста китайской экономики в прошлом году до почти 30-летнего минимума. В Южной Корее рост ВВП был самым медленным за шесть лет, а в Германии – за пять. Мексиканская экономика тоже замедляется, хотя и не так сильно.

Экономика США, наоборот, демонстрирует стабильность. Уровень безработицы остается у полувековых минимумов, хотя частичная приостановка работы правительства могла придержать рост ВВП в начале 2019 года.

Руководство Федеральной резервной системы США в среду отклонилось от курса денежно-кредитной политики, которого придерживалось еще шесть недель назад, просигнализировав о перерыве в повышении процентных ставок по причине повышения риска резкого замедления экономики США из-за охлаждения экономик в Европе и Азии.

Бюро статистики ЕС сообщило в четверг о том, что рост ВВП 19-ти стран еврозоны в прошлом году составил 1,8% после роста на 2,4% в 2017 году, который был самым сильным за десятилетие. При этом рост ВВП начал немного ускоряться в последнем квартале 2018 года. В годовом исчислении рост ВВП еврозоны в 4-м квартале 2018 года составил 0,9% после роста на 0,6% в 3-м квартале.

Этому ускорению способствовала Испания, чья экономика к концу года начала разгоняться. И все же прогнозы на 2019 год предполагают замедление. Правительство Германии в среду пересмотрело в сторону понижения свой прогноз роста с 1,8% до 1%, сославшись на усугубление геополитических и торговых рисков.

В 2018 году рост экономики еврозоны сдерживало ослабление экспорта, в основном из-за сокращения спроса в Турции, Великобритании, а также Китае.

Внутри еврозоны президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор продолжает бороться с массовыми протестами, угрожающими пустить под откос его экономические реформы, а в Германии простои на главных автомобильных заводах страны во втором полугодии подтолкнули экономику крупнейшей экономики Европы на грань рецессии.

Другие опубликованные в четверг данные показали, что экономика Италии последние три месяца 2018 года сокращалась, и это стало вторым кварталом уменьшения ВВП подряд.

Одной из причин сложившейся ситуации стало многомесячное противостояние итальянского правительства и ЕС из-за планируемого увеличения бюджетного дефицита, вызвавшее рост стоимости кредитов и ударившее по бизнесу и доверию потребителей.

Снижение уровня потребительского доверия в предрождественский сезон оказалось особенно болезненным для небольших магазинов, которым и без этого приходилось нелегко.

"Год в целом был плохим, а предрождественский сезон просто кошмарным", — говорит Лучиано Лазарацина, владелец небольшого магазина по продаже обуви ручной работы в Милане. Он очень обеспокоен замедлением роста итальянской экономики и неопределенностью политической ситуации.

Итальянская экономика сегодня меньше, чем была до получения двойного удара со стороны финансового и долгового кризисов, и это оказывает серьезное давление на розничных торговцев, таких как Лазарцина. Раньше по субботам кроме него в магазине работали еще пять продавцов, и они продавали до 90 пар обуви за один день. Теперь субботних покупателей обслуживают только он и его сын, а в будние дни они и вовсе работают по очереди.

Признаков изменения ситуации в лучшую сторону пока не наблюдаются. Центральный банк Италии и Международный валютный фонд недавно пересмотрели прогнозы роста экономики Италии в 2019 году с 1% до 0,6%.

Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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