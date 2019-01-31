ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Дедолларизация активов и пассивов российских банков снизила их чувствительность к валютному риску, однако он все еще остается, и ЦБ есть над чем подумать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Дедолларизация балансов снизила чувствительность банков к валютному риску, но здесь, на наш взгляд, есть над чем нам еще подумать и на что обращать внимание, потому что, тем не менее, валютные риски остаются в банковской системе", — сказала Набиуллина, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.