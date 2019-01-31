РИМ, 31 янв — ПРАЙМ. Итальянская экономика в четвертом триместре 2018 года сократилась на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные национального института статистика Istat.

ВВП страны снижается второй отчетный период подряд – с июля по сентябрь было зафиксировано падение ключевого экономического показателя на 0,1%.

Таким образом, итальянская экономика вошла в стадию технической рецессии, и статистики отмечают, что эти данные показывают, что страна достигла худших результатов за последние пять лет.

Вместе с тем, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года в четвертом квартале прошлого года ВВП страны увеличился на 0,1%. В целом по итогам 2018 года валовый продукт вырос на 1%, когда как в 2017 году рост составил 1,6%.

Падение ВВП накануне проанонсировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он прогнозировал, что экономика может возобновить рост уже во втором квартале года, если итальянцы "приложат усилия", а ее сокращение связано с внешними факторами, в частности, с таможенным спором между США и Китаем.

Помимо показателей ВВП, институт статистики отчитался и о падении уровня безработицы, который вернулся к докризисным показателям 2008 года. Число занятых итальянцев в декабре 2018 года выросло на 202 тысячи, что составляет 58,8% трудоспособного населения.