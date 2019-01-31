МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые большие участки стены на границе с Мексикой уже построены.

"Большие участки станы уже построены, еще большие строятся и скоро будут использованы", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, кроме строительства стены, важным условием защиты границ США является "восстановление уже существующих стен". Президент США отметил, что "так или иначе" стена на южной границе будет построена.

По словам президента США, Мексика распространяет гуманитарный кризис на южной границе и по всей территории США. "Хуже даже, чем Афганистан", — отметил Трамп.

Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств. —0-