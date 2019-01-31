МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в 2018 году увеличил производство железной руды на 0,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,359 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство окатышей выросло на 10,2% — до 27,658 миллиона тонн, горячебрикетированного/ прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) – на 12,1%, до 7,826 миллиона тонн.

В четвертом квартале производство железной руды увеличилось на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом — до 10, 347 миллиона тонн.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2017 году "Металлоинвест" снизил производство железной руды на 1% — до 40,3 миллиона тонн.