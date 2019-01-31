МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 18 по 25 января выросли незначительно на 0,04% и составили 469,8 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Объем международных резервов за неделю незначительно повысился и по состоянию на 25 января составил 469,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.