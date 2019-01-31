МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Переговорщики от Китая по торговле предложили провести встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в феврале в китайской провинции Хайнань, сообщает газета WSJ со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговорщики предлагают провести встречу в конце февраля после переговоров Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По их мнению, встреча Трампа и Си Цзиньпина поможет разрешить торговые разногласия между странами.

Трамп ранее заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что с американской стороны в переговорах, которые проходят 30-31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро, а также другие чиновники.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.