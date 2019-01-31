БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв — ПРАЙМ. Европа и Венесуэла начинают сотрудничество в целях защиты активов и оказания гуманитарной помощи латиноамериканской стране, сообщил в Twitter глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, взявший на себя исполнение полномочий президента страны.

"Только что поговорил с главой Европарламента. Сегодня начинаем сотрудничество между Европой и Венесуэлой в целях защиты активов и оказания гуманитарной помощи. В ожидании европейских стран", — написал он.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным временным президентом" и призвал дипслужбу ЕС и страны-участницы принять аналогичное решение.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.