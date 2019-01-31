МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает продолжить в 2019 году компенсацию аграриям части затрат из-за роста цен на топливо, выделив бюджетные средства на эти цели, говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство указывает, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание с заместителями министра и руководством ключевых для отрасли государственных компаний о планах по развитию АПК в текущем году. В ходе совещания обсуждались вопросы реализации проекта "Цифровое сельское хозяйство", ситуация на рынке ГСМ и основных продовольственных товаров, обновление парка сельхозтехники, а также развитие взаимодействия Минсельхоза с отраслевыми союзами.

"Как было отмечено на мероприятии, рост цен на ГСМ в прошлом году привел к существенным дополнительным затратам сельхозпроизводителей. Для их частичной компенсации в 2018 году правительством РФ было выделено 5 миллиардов рублей. В текущем году Минсельхоз также считает целесообразным предусмотреть бюджетные ассигнования на эти цели", — говорится в сообщении.

Правительство РФ в августе 2018 года выделило из резервного фонда 5 миллиардов рублей на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям роста цен на топливо.

В ходе рассмотрения вопроса обновления парка сельхозтехники участники совещания в четверг обсудили перспективы программы льготного лизинга от компании "Росагролизинг", реализация которой позволит ускорить процесс технической модернизации в сельском хозяйстве, сообщает также министерство.

"С 1 февраля в Аналитическом центре Минсельхоза России будет создано новое структурное подразделение, которое займется реализацией пилотных проектов по внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство в регионах. Также в его задачи будет входить взаимодействие с представителями аграрного бизнеса для определения архитектуры применяемых цифровых платформ и сервисов", — также сообщает министерство.