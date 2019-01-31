БАКУ, 31 янв /ПРАЙМ/. Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов заявил, что в стране нет оснований для очередной девальвации национальной валюты, а макроэкономическая ситуация в стране стабильна.

В социальных сетях начиная с вечера среды стала активно распространяться информация о том, что ЦБ в ближайшие дни объявит об очередной девальвации валюты. Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7 маната к 1 доллару.

"Болтают без всяких на то оснований. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. По этому поводу есть решение Центробанка. Подорожание доллара в Азербайджане не обсуждается. Вся макроэкономическая ситуация в Азербайджане в этом году основана на макроэкономической стабильности", — сказал Рустамов журналистам в четверг.

Центробанк Азербайджана с 16 февраля 2015 года отказался от привязки маната к доллару и перешел к таргетированию курса на основе бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро. С этого момента по 19 декабря национальная валюта обесценилась на 25%.

После принятого регулятором 21 декабря 2015 года решения о переходе к плавающему курсу котировки рухнули еще на 33% (до 1,55 маната за доллар). Суммарно доллар подорожал к азербайджанской валюте почти в два раза.