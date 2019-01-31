ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв /ПРАЙМ/. Банк России намерен очистить российский финансовый рынок от возможности "рисования" активов, оцениваемых по рыночной стоимости, сказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках выступления на встрече с членами Ассоциации банков России.

Он напомнил, что в Банке России был создан ситуационный центр, который мониторит торги на всех российских биржах с точки зрения качества ценообразования, регулирования, инсайдерской торговли.

"На сегодняшний день мы видим определенные дефекты в системе маркетмейкерства на Московской бирже и в области ценообразования на ценные бумаги, которые допущены к торгам на Московской бирже. Мы считаем, что безусловное и абсолютное принятие тех цен, которые складываются на Московской бирже, как цен, которые предусмотрены международными стандартами финансовой отчетности — 13-м стандартом, как ценность ликвидного рынка, не является правильным решением", — сказал он.

По его словам, ЦБ РФ планирует в текущем году провести консультации и поменять схему маркетмейкерства, разделить бумаги, которые действительно соответствуют требованиям МСФО и могут оцениваться по тем котировкам, которые порождает торговля на бирже, и те бумаги, которые нельзя оценивать непосредственно по формирующимся котировкам.

"Важная работа, она прежде всего затронет менее ликвидные ценные бумаги, и, мне кажется, очищение российского финансового рынка от возможности рисования активов, оцениваемых по рыночной стоимости, повысит доверие к тому, что будет оцениваться по рыночной стоимости, и создаст предпосылки для привлекательности рынка капитала, как альтернативы банковскому кредитованию", — отметил он.

"У нас очень много кейсов, где мы в рамках расследования манипулирования залезаем внутрь маркетмейкинга и видим, что маркетмейкинг делается в формате манипулирования, а не в формате обычных сделок", — сказал Швецов журналистам.