Добавлены слова зампреда ЦБ (после второго абзаца).

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв /ПРАЙМ/. Банк России будет проводить работу в специальной группе совместно с банками, направленную на разработку и последующее внедрение нового подхода к оценке кредитного риска в рамках приоритетной задачи "освобождения" банковского капитала для кредитования реального сектора экономики, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Наиболее приоритетная задача в части банковского регулирования в 2019 году будет задача обеспечения возможности освобождения капитала банков для кредитования национальной экономики. Это приоритет номер один для нас. В связи с этим мы будем проводить вместе с вами очень интенсивную работу. Мы на совете ассоциации договорились о создании отдельной рабочей группы, которая будет работать в постоянном режиме, по разработке и внедрению в российское регулирование нового подхода к оценке кредитного риска", — сказала Поздышев.

"Предлагаем мы вот что: в "Базеле III" есть новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. Новый стандартизированный подход, в разработке которого мы принимали непосредственное участие и который по базельскому графику должен внедряться во всех странах начиная с 1 января 2022 года, содержит две опции. Первая опция — это расчёт кредитного риска в зависимости от рейтингов заёмщиков… и альтернативную опцию расчета кредитного риска банками исходя из факторов платежеспособности заемщика и его финансового положения", — пояснил он.

По его словам, ЦБ принимал активное участие в разработке альтернативного подхода. "Это что-то вроде очень-очень сильно упрощенного IRB для всех банков. Уже два года как слышу предложения… что небольшие банки не могут использовать IRB. Именно из этих соображений и был разработан вот этот альтернативный подход", — подчеркнул он.

По словам Поздышева, ЦБ рассчитывает завершить работу по этому вопросу к концу 2019 года для того, чтобы новый подход расчета кредитного риска вступил в силу с 1 января 2020 года.

Позднее зампред ЦБ сообщил журналистам, что в рамках разработки нового подхода оценки кредитного риска также рассматривается возможность смешения подходов. "Обсуждается возможность комбинации двух подходов: часть — рейтинги, часть — альтернативный подход без рейтингов", — сказал зампред ЦБ.