ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв /ПРАЙМ/. Банк России не исключает введения гражданско-правовой ответственности банков за неправомерный отказ в обслуживании клиентов, рассказал журналистам зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

"Мы не исключаем введения гражданско-правовой ответственности банков за неправомерный отказ. Надеюсь, до этого не дойдёт", — сказал он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Скобелкин отметил, что в настоящее время не все банки правильно используют механизм отказа в проведении операций клиентов. "Жалобы клиентов достаточно справедливы, как показывает даже та практика, которая сейчас налажена по реабилитации. Я могу сказать, что более 17 тысяч отказов за небольшое время банками было аннулировано, это говорит о том, что сотрудники, которые работали с клиентами, вместо того, чтобы заниматься им, они отказывают в проведении операции. Это некоторым образом дискредитирует всю ту работу, которую мы проводим", — подчеркнул зампред ЦБ.

По его словам, регулятор будет также актуализировать признаки "необычных" операций клиентов, чтобы они были более концентрированные. "Сейчас данный нормативный документ проходит государственную регистрацию в Минюсте. Я очень надеюсь, что он в ближайшее время появится", — сказал он.

Более того, ЦБ хочет провести корректировку "перечня отказников", однако для этого потребуется корректировка законодательства, уточнил Скобелкин.

Ранее в четверг он отмечал, что порядка 9 тысяч клиентов российских банков, попавших в "чёрные списки", к настоящему моменту реабилитированы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков.