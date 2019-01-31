МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз России предложил усилить контроль за соблюдением законодательства при перевозках зерна грузовым транспортом, говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, на базе Минсельхоза прошло межведомственное совещание, посвящённое ситуации на рынке перевозок сельскохозяйственной продукции. "В рамках состоявшегося совещания министерство обратилось к участникам рынка перевозок – от грузоотправителя до получателя – с предложением усилить контроль за соблюдением законодательства на каждом этапе логистической цепочки", — отмечает ведомство.

В Минсельхозе уточнили, что в последнее время в регионах, занимающих значительную долю в сборе зерновых и зернобобовых культур, участились случаи нарушения правил перевозки сельхозпродукции грузовым автотранспортом, в связи с чем министерство провело ряд встреч с заинтересованными сторонами.

"Минсельхоз совместно с Минтрансом подготовили письмо в адрес руководителей ряда субъектов РФ с предложением активизировать работу с участниками перевозочного процесса и принять меры по соблюдению ими допустимых весогабаритных параметров. Надеемся, что совместная слаженная работа на федеральном и региональном уровнях будет способствовать нормализации ситуации в сфере грузоперевозок продовольствия", – приводятся слова директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максима Титова.

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" ранее опубликовала на своем сайте открытые письма о ситуации на рынке перевозок сельскохозяйственной продукции. Письма, в частности, адресованы в правительство РФ, Минтранс, Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

Ассоциация назвала неприемлемыми условия работы транспортных компаний, занимающихся перевозками сельскохозяйственных грузов. Одной из проблем в секторе "Грузавтотранс" называет перегруз при доставке товаров, причем, согласно ассоциации, загрузку машин с перегрузом перевозчикам навязывают грузоотправители. При этом ряд СМИ сообщили, что перевозчики организовали протесты на юге России в связи с низкими тарифами на их услуги.