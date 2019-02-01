МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System) вступают в силу 1 февраля — будет прекращена поддержка устаревшей версии DNS и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).

Однако сбоев в работе сайтов российских госорганов и банков, которые предрекали некоторые эксперты, не ожидается, заявил РИА Новости директор Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ) Андрей Воробьев.

Ранее Институт развития интернета (ИРИ) заявлял, что сайты целого ряда российских госорганов и банков могут начать работать с перебоями с 1 февраля из-за изменений в DNS. Однако министерства и банки, которые, по данным ИРИ, попадают в зону риска, заявили, что подготовились к изменениям и не ожидают сбоев. В компании Qrator Labs также заявляли, что процесс обновления DNS-серверов планировался в течение 2018 года, и большинство интернет-ресурсов уже успело подготовиться к изменениям.

Как объясняет Воробьев, для адресации сайтов и работы электронной почты используется система DNS, позволяющая связывать между собой доменное имя сайта и состоящий из цифр IP-адрес физического сервера, на котором хранится информация. "Каждый раз, когда мы набираем адрес в строке браузера или отправляем письмо по почте, наш провайдер отправляет в систему DNS запрос для того, чтобы она этот IP-адрес ему сообщила", — пояснил Воробьев.

По его словам, 1 февраля планируется обновление программного обеспечения, которое используется системой DNS, в связи с чем возникает риск, что не все серверы будут обновлены одновременно и узлы со старыми версиями ПО перестанут корректно отвечать на запросы. В этом случае, теоретически, некоторые ресурсы могут оказаться недоступны, отметил глава КЦ.

"Однако мы уверены, что все пройдет хорошо. По нашим данным, в настоящее время из десятков тысяч DNS-серверов в зоне.RU некорректно отвечают всего 80, а в зоне.РФ — 20. Это доли процента в общей массе, именно поэтому мы думаем, что переход на новое ПО 1 февраля пройдет абсолютно незаметно для большинства пользователей", — заключил Воробьев.