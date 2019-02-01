ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Министр по вопросам инвестиций министерства международной торговли Британии Грэхэм Стюарт в пятницу встретится с германскими бизнесменами, чтобы обсудить перспективы инвестиций и торговых отношений между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского правительства.

Встреча министра состоится в Дюссельдорфе, на которой, как ожидается, будут присутствовать представители ведущих компаний Германии, а также руководство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Также ожидается, что участники переговоров объявят о сотрудничестве в сфере технологий между Великобританией и Германией.

"Германия является очень важным и давним экономическим партнером Великобритании, и я надеюсь, что мой визит в Северную Рейн-Вестфалию будет и далее развивать отношения с нашими ключевыми немецкими инвесторами в Великобритании", — приводит правительство слова министра.

Великобритания должна выйти из ЕС менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.