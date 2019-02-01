МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ внес в правительство законопроект о распределении 50% квот на вылов краба через аукционы, несмотря на недовольство в отрасли, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на копию документа. Законопроект может быть рассмотрен в кабмине уже на следующей неделе.

Проект поправок в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином. Также урегулированы разногласия с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ. Как сообщает издание, Минсельхоз предлагает распределять на аукционах 50% всех квот на вылов краба сроком на 10 лет. Победитель будет обязан построить объекты, перечень которых установит правительство. По оценке Минсельхоза, в 2019–2020 годах бюджет РФ получит от аукционов около 82 миллиардов рублей.

В пресс-службе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева изданию сообщили, что правительство планирует рассмотреть документ 7 февраля после его одобрения комиссией по законопроектной деятельности. После этого проект поправок будет внесен в Госдуму. Изменения соответствующих нормативных актов должны быть приняты во втором-четвертом квартале 2019 года.

Возможный переход с исторического на аукционный принцип выдачи квот на вылов краба обсуждается с конца 2017 года, напоминает газета. Инициатива сразу вызвала резкую критику краболовов, опасавшихся передела рынка с ежегодным оборотом в 120 миллиардов рублей.