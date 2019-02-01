МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился до 50,9 пункта с 51,7 пункта в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Отмечается, что темпы роста объемов производства были незначительными. Участники исследования часто связывали рост новых заказов с усилением спроса со стороны клиентов и выпуском новых видов продукции. По данным Markit, деловая уверенность относительно роста объемов производства в ближайшем году осталась исторически высокой. Свой оптимизм компании объясняли разработками новых видов продукции и инвестициями в модернизацию производства.

"Темпы роста объемов производства замедлились в январе, указав лишь на незначительное общее расширение рыночной конъюнктуры. При этом более мягкий рост производительности отразился на общих показателях сектора. Недавнее повышение НДС оказало существенное влияние на компании. Последующее усиление роста закупочных и отпускных цен было подчеркнуто компаниями, поскольку они были вынуждены возмещать более высокие производственные расходы путем повышения своих цен", — пояснила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Она также отметила, что на фоне более слабого роста объемов производства впервые с августа 2018 года сократилась численность рабочих. Ряд производителей, однако, отметили, что падение занятости также было связано с повышением эффективности производства.