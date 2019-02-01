БАКУ, 1 фев — ПРАЙМ. Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку c 9,75% до 9,25%, сообщил председатель правления ЦБ Эльман Рустамов.

"Учетная ставка снижается до 9,25%", — сообщил Рустамов на брифинге.

Ранее в пятницу источник в ЦБ пояснял РИА Новости, что рассмотрение Центробанком изменения учетной ставки вызвано неопределенностью на внешних рынках. Он отметил, что в перспективе денежная политика будет зависеть от динамики и устойчивости инфляционных факторов.

В течение 2018 года Центробанк четыре раза снижал учетную ставку: в феврале — с 15 до 13%, в апреле — с 13 до 11%, в июне — с 11 до 10%, в октябре — с 10 до 9,75%.