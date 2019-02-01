МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вашингтон может ослабить санкции по отношению государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в том случае, если передача контроля над ней перейдет лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо. Об этом сообщается на сайте Минфина США. Американская "дочка" PDVSA изучает возможность банкротства

"Путь к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних компаний лежит через оперативную передачу контроля над компанией временному президенту Хуану Гуаидо или следующему демократически избранному правительству", — ответили в финансовом ведомстве США на вопрос о том, когда будут сняты ограничения с нефтяной компании.

Минфин США считает, что "добросовестная передача контроля обеспечит сохранение активов Венесуэлы для граждан страны".

"Минфин продолжит использовать экономические инструменты, чтобы поддержать временного президента Гуаидо, Национальную ассамблею и усилия венесуэльского народа по восстановлению демократии", — сообщает ведомство.

Напомним, что Соединенные Штаты 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировали активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд. Помимо этого был наложен запрет на сделки с ними. По данным Белого дома, еще $11 млрд составят потери в поставках нефти.