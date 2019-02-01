МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 50,5 пункта с декабрьской отметки в 51,4 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде, по окончательным данным, вырос до 51,2 пункта с 49,7 пункта в декабре, достигнув максимума за три месяца. Показатели совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой. В Германии за аналогичный период индикатор составил 49,7 пункта против декабрьских 51,5 пункта, что стало минимумом за 4 года и 2 месяца. Аналитики ожидали PMI в области промышленного производства Германии на уровне предварительной оценки в 49,9 пункта.