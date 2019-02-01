МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест на 165 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в январе выросла на 3,2% в годовом выражении и составила 27,56 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,1%, или на 3 цента.