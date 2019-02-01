АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития представит в середине февраля прогноз по ключевым показателям, в том числе инфляции, экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Прогноз, я думаю, в феврале мы дадим. Базовые цифры, на которых мы начнем работу над новым бюджетом. Не весь прогноз: весь прогноз будет в апреле, но некие базовые индикаторы – в виде инфляции на три года, роста (ВВП — ред.), основные такие. … Самые-самые ключевые показатели – вот это, в середине февраля у нас уже будет готова оценка, по которой мы начнем работу над трехлетним бюджетом", — сказал Орешкин.

По его словам, ситуация с недельной инфляцией в РФ уже нормализовалась, хотя годовая инфляция еще может увеличиться.

"Сейчас и рубль покрепче стал, и ситуация со спросом стала помягче, поэтому ожидать, что будет какой-то рост инфляции в дальнейшем, пока не стоит. Понятно, что год к году она может еще увеличиваться, потому что база начала 2018 года очень низкая, но с точки зрения неделя за неделей – здесь ситуация уже нормализовалась и входит уже в плавное русло", — сказал Орешкин журналистам.

Он напомнил, что уже говорил о том, что пик ускорения инфляции в России пройден.

"То есть динамика явно пошла на спад. Понятно, что там где было, например, повышение по тарифам, там рост на 1,7% — это было запланировано, это уже полностью отражено в статистике", — добавил он.

Как сообщал Росстат, инфляция в России за неделю с 22 по 28 января составила 0,1%, с начала месяца потребительские цены выросли на 1%. За первые девять дней текущего года инфляция составляла 0,5%, с 10 по 14 января была на уровне 0,2%. На неделе с 15 по 21 января рост цен составил 0,2%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз — в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.