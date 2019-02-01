МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно обнародованным накануне данным Национального института статистики Италии, экономика страны демонстрирует наихудшие показатели за последние пять лет. В четвертом квартале 2018 года она сократилась на 0,2% в квартальном выражении. Таким образом, ВВП страны снижается второй отчетный период подряд – с июля по сентябрь было зафиксировано падение ключевого экономического показателя на 0,1%. Это означает, что экономика Италии вошла в техническую рецессию.

Вместе с тем, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года в четвертом квартале прошлого года ВВП страны увеличился на 0,1%. К хорошим показателям относится и сокращение безработицы до уровня 2008 года. В целом по итогам 2018 года валовый продукт вырос на 1%, когда как в 2017 году рост составил 1,6%.

Премьер-министр страны Джузеппе Конти считает, что рост экономики может возобновиться во втором квартале, если итальянцы "приложат усилия".

Италия – третья экономика еврозоны, и ситуация здесь так или иначе сказывается на всех участниках валютного объединения. По данным бюро статистики ЕС, рост ВВП 19 стран еврозоны в 2018 году составил 1,8% после 2,4% в 2017 году.

Замедление, по прогнозам экспертов и официальной статистики, продолжится и в 2019 году. Так, Германия, чья экономика лидирует в еврозоне, пересмотрела свой прогноз роста с 1,8% до 1%, сославшись на углубление геополитических и торговых рисков. Франция – вторая по объемам ВВП страна объединения – по-прежнему страдает от протестов "желтых жилетов", грозящих поставить крест на экономических реформах Эммануэля Макрона.

ДОЛГИ И ДЕФИЦИТ

Итальянские власти утверждают, что рецессия возникла на фоне внешних факторов, прежде всего "торговой войны" между США и Китаем. Однако опрошенные "Прайм" аналитики склонны придерживаться мнения, что виноваты, прежде всего, внутренние проблемы.

"Основным негативными фактором итальянской экономки является масштабный государственный долг, который не позволяет итальянцам переломить тенденцию увеличения дефицита бюджета", — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В октябре 2018 года рынки наблюдали за прениями правительства Италии и Еврокомиссии по процессу согласования объемов итальянского бюджетного дефицита. Итоговые уровни дефицита установлены на отметке 2,4% ВВП, что де-факто является колоссальным объемом для страны с внешним долгом в 2,3 трлн евро (порядка 130% ВВП).

Отсутствие позитивных подвижек в решении структурных проблем Италии оказывает существенное давление на экономическую активность в стране, также ограничивая и инвестиционный поток. В результате повышенный уровень рисков итальянской экономики в совокупности с оказываемым на весь Евросоюз давлением со стороны торговых конфликтов определяет замедление Италии как одной из наиболее уязвимых стран союза, полагает Покатович.

ГРИМАСЫ ПОПУЛИЗМА

"С точки зрения состояния экономики Италия в каком-то смысле "слабое звено" еврозоны, несмотря на третье место по объему ВВП. Помимо проблем с бюджетом и госдолгом, к власти в стране пришло правительство, реализующее популистские меры, которые ложатся бременем на экономику. Это и снижение пенсионного возраста, и минимальный социальный доход", — говорит Владимир Брагин из УК "Альфа Капитал".

Вряд ли все это поможет разрешить текущую ситуацию. Необходимы реформы, улучшающие качество рынка труда, меняющие систему налогообложения, сокращающие участие государства в экономике. Без этого отрицательная динамика сохранится и в будущем, уверен аналитик.

Между тем, у соседей есть положительные примеры того, как действовать в подобных случаях. Самый близкий – Португалия, которая в свое время тоже испытывала замедление, но провела либерализацию рынка труда, в результате безработица упала. Правда, меры были непопулярными, и повторить их сегодняшние власти Италии вряд ли отважатся. Скорее всего, будет очередное перераспределение нагрузки в бизнесе без решения проблем с корпоративным законодательством.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ЕВРОЗОНЕ?

Эксперты по-разному оценивают степень влияния итальянской рецессии на экономику еврозоны. В условиях действия программ QE итальянский долг выкупался ЕЦБ, что в значительной мере нивелировало долговое давление на экономику, напомнил Покатович.

"С окончанием действия полноценных монетарных стимулов мы полагаем, что долги Италии становятся одним из наиболее риск-концентрированных факторов в экономике ЕС", — считает он.

С учетом тех предпосылок, которые начали появляться еще в 2018 году, с окончанием стимуляции ЕЦБ европейской экономики, наиболее уязвимые члены союза в 2019 году могут оказаться под еще большим давлением. "Фактором разрядки может стать торговое соглашение между США и Китаем, но, на наш взгляд, нейтрализовать слабость экономик Евросоюза, включая Италию, одной лишь "большой сделкой" не удастся", — прогнозирует эксперт.

В свою очередь, Брагин из "Альфа Капитал" уверен, что на показатели еврозоны ситуация в Италии повлияла бы критически лишь в случае масштабного финансового кризиса в этой стране. То замедление, которое присутствует в еврозоне сейчас, обусловлено разными факторами, не связанными между собой. Так, в Германии экстенсивный рост невозможен – там уже достигнут пик, и теперь экономика выходит в фазу замедления, которая впоследствии вновь сменится небольшим ростом.

У Италии же, напротив, ресурсы для роста имеются, однако реализовать их в рамках текущего законодательства и налоговой системы невозможно. Во Франции ситуация схожая, и рассчитывать на рост не стоит, но там государство активнее решает многие проблемы. С другой стороны, ускорение темпов роста других стран, например, Испании, отчасти нивелирует итальянское замедление, заключил он.