МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. "Газпром газомоторное топливо", правительство Белгородской области и "Роснано" подписали дорожную карту реализации проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива в регионе, сообщает пресс-служба компании.

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков и губернатор Белгородской области Евгений Савченко в пятницу провели в регионе совещание по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

"В ходе совещания "Газпром газомоторное топливо", правительство Белгородской области и "Роснано" подписали дорожную карту по реализации проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива в регионе. К 2022 году планируется расширить газозаправочную инфраструктуру до 39 объектов, в том числе за счет строительства 11 АГНКС "Газпрома", 12 станций частных инвесторов и установки восьми модулей по заправке компримированным природным газом на существующих АЗС сторонних компаний", — говорится в сообщении.

Согласно дорожной карте, правительство региона будет создавать условия для увеличения парка газобаллонной техники. Так, предполагается рост количества сервисных центров переоборудования и обслуживания автомобилей на природном газе к 2022 году до 34 с 12, включая планируемый многофункциональный региональный сервисный центр компании "Газпром газомоторное топливо".

"Мы ожидаем, что к 2022 году уровень годового потребления газомоторного топлива в Белгородской области вырастет до 200 миллионов кубометров. А это означает, в первую очередь, сокращение топливных издержек для предприятий за счет более выгодной цены газа и кратное снижение нагрузки на окружающую среду", — приводятся в сообщении слова Зубкова. Он также поручил зафиксировать цену на отпускаемое в регионе газомоторное топливо на АГНКС "Газпрома" на текущем уровне — 16,4 рубля за кубометр природного газа — на весь период реализации дорожной карты.

Как отмечается, в Белгородской области один из самых высоких в стране уровней газификации — 99,8%. На территории региона действуют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), четыре из которых принадлежат "Газпрому". Как поясняют в компании, это создает хорошие предпосылки для более масштабного применения природного газа на автотранспорте.