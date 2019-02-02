МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичный шаг США. Об этом глава государства сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны страны Сергеем Шойгу.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — заявил президент и добавил, что США все время изыскивают предлоги для демонтажа созданной системы безопасности, а инициативы РФ в этой сфере не поддерживаются.

"Мы многократно в течение многих лет постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", — подчеркнул Путин.

Он потребовал больше не инициировать переговоры с США по разоружению. "В этой связи хотел бы подчеркнуть, и прошу Министерство иностранных дел и Министерство обороны руководствоваться следующими соображениями. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты", — сказал президент.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", — добавил президент.

Несмотря на принятие ответных мер в связи с решением США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", — сказал Путин. В этой связи глава государства спросил главу Минобороны, сможет ли Россия реализовать меры в ответ на решение США по ДРСМД провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019 и последующие годы.

Шойгу ответил, что этот вопрос был рассмотрен детально. "В ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", — прокомментировал Шойгу.

"Отлично", — ответил на это Путин.

Президент России также заявил, что страна не будет размещать свои ракеты, пока такое оружие не появится в других странах. "Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из договора ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео в свою очередь прокомментировал, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США. Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, по утверждению американской стороны, нарушает положения договора. В Москве эти обвинения неоднократно называли голословными и указывали, что Россия строго соблюдает все условия ДРСМД. Позднее Трамп заявил, что хотел бы заключить новый ДРСМД.