МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Королева Великобритании Елизавета Вторая и другие члены королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения, сообщает газета Times со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, план эвакуации королевы существовал со времен холодной войны, когда в Великобритании опасались ядерного удара со стороны СССР. Однако "в последние недели план был видоизменен" в связи с возрастающим риском выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

При необходимости, королева будет эвакуирована из Лондона в "секретное место", пишет газета.

Великобритания должна выйти из ЕС менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.