МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США направили Турции предупреждение, заявив, что страна "катается по тонкому льду" в связи с продолжающейся торговлей с Венесуэлой золотом. Об этом передает BBC, ссылаясь на источники.

В Америке считают, что венесуэльское золото в итоге может попасть в Иран, несмотря на действующие санкции.

Источники радиокорпорации подчеркнули, что торговля золотом обеих стран растет высокими темпами. Так, по итогам 2018 года Венесуэла направила на экспорт в Турцию золота на $900 млн для его переработки и возврата в Каракас, однако данных о реэкспорте нет.