МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в феврале опустился до минус 3,7 пункта с минус 1,5 пункта в январе, что стало минимумом с ноября 2014 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали, что индикатор поднялся до минус 1,1 пункта. Показатель снижается шесть месяцев подряд.

Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 10,8 пункта в феврале с 18 пунктов в январе, что стало минимумом с декабря 2016 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в январе поднялся до минус 17,3 пункта, тогда как месяцем ранее индикатор находился на отметке в минус 19,3 пункта.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в феврале снизился до 3,1 пункта с 6,1 пункта месяцем ранее, что стало наименьшим значением с августа 2012 года; индекс текущих экономических условий в стране опустился до 25,8 пункта с 34,8 пункта в прошлом месяце, или до минимума с декабря 2014 года; индекс экономических ожиданий поднялся до минус 17,3 пункта против значения января в минус 19 пунктов.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 31 января — 2 февраля, в нем приняли участие 1004 инвестора.