МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Замедление экономики еврозоны подтверждают не только данные статистики, но и европейские исследователи. Так, по оценке немецкого института IFO, индекс экономического климата в еврозоне упал с 6,6 пункта в четвертом квартале 2018 года до минус 11,1 пункта в первые три месяца 2019 года. Согласно предварительным выводам института, впервые с 2014 года этот показатель оказался в отрицательной категории.

Значительное ухудшение экономических ожиданий отмечается в Италии, чья экономика находится в наихудшем положении за последние пять лет и уже вошла в рецессию.

Немногим лучше ситуация во Франции, по-прежнему страдающей от массовых протестных выступлений. Согласно официальным данным, ВВП страны вырос на 0,3% в четвертом квартале 2018 года в квартальном исчислении, как и в июле-сентябре. По итогам 2018 года экономика Франции прибавила 1,5% против 2,3% в 2017 году.

Бельгия ухудшением ожиданий реагирует на новости о возможном жестком сценарии Brexit. Последствия этого могут обернуться для экономики этой страны потерей 2,3% ВВП и свыше 40 тысяч рабочих мест, считают в Федерации предприятий Бельгии.

Индикаторы IFO по Испании показали сравнительно небольшое снижение. Вместе с тем, согласно официальной статистике, квартальный ВВП показал небольшой рост — 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%.

"Судя по отчету IFO, падение в наибольшей степени затронуло Францию и Бельгию. Вместе с тем, нисходящая тенденция наблюдается по всей еврозоне", — констатирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его мнению, главные причины такой ситуации две – Brexit (Британия граничит с Францией и имеет с ней обширные экономические связи), а также торговые войны. США и Китай никак не могут договориться об условии прекращения спора, что сказывается на экономике всех стран. Кроме того, Европа и США тоже имеют немало торговых противоречий – так, недавно Еврокомиссия окончательно ввела защитные меры по импорту стальной продукции на фоне американских пошлин.

ПАРАД ПЕССИМИЗМА

На этом фоне МВФ уже понизил прогнозы по мировой экономике. Резко ухудшены показатели по еврозоне: в 2019 году ВВП прибавит 1,6% (-0,3 п.п.), в 2020 году рост составит 1,7% (без изменений), напомнил эксперт.

Довольно пессимистичные данные озвучила и исследовательская группа Sentix. По ее оценке, индекс доверия инвесторов в зоне евро в феврале опустился до минус 3,7 пункта с минус 1,5 пункта в январе, что стало минимумом с ноября 2014 года. Показатель снижается шесть месяцев подряд.

Прочая евростатистика тоже выглядит не особо радужно. По данным бюро статистики ЕС, рост ВВП 19 стран еврозоны в 2018 году составил 1,8% после 2,4% в 2017 году. Этот год тоже начался неудачно. В январе, как сообщает исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны снизился до 50,5 пункта с декабрьской отметки в 51,4 пункта. Это минимальный за 5,5 лет показатель.

ПРОБЛЕМА ВСЕХ И КАЖДОГО

Речь идет об общей тенденции, связанной со всеми странами, согласен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Причин много – это и выход Великобритании из ЕС, и долговые проблемы Италии, и замедление темпов роста Германии. Все они говорят о том, что в Европе достаточно сложно наращивать темпы роста ВВП. Следовательно, отсутствие понятных драйверов для роста экономики провоцируют низкие показатели индекса экономического климата", — пояснил он.

Италия замедляется на фоне прихода к власти популистов и большого объема долга. У Франции слишком высокая социальная нагрузка, при этом из-за протестов последних месяцев государство будет обременять себя еще большими обязательствами для снижения социального недовольства.

Греция по-прежнему не оправилась после кризиса, о чем свидетельствуют уровень безработицы, которая на октябрь 2018 года составляла 18,6%. Испания имеет схожие проблемы с безработицей, но в целом экономика находится в более хорошей форме, нежели греческая.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Эксперты IFO пессимистичны относительно текущей ситуации и будущего, и ожидают, что темпы экономического роста в еврозоне продолжат замедляться. По их мнению, ситуация с экспортом, инвестициями и частным потреблением продолжит ухудшаться, а инфляция по итогам 2019 года составит 1,7%.

Опрошенные "Прайм" аналитики по-разному относятся к такой трактовке. Протесты во Франции и долговые проблемы периферийных стран еврозоны сейчас не играют особой роли и не оказывают влияния на деловой климат, считает Нигматуллин.

"В базовом сценарии я все-таки ожидаю улучшения ситуации относительно торговых войн и Brexit. Впрочем, сейчас есть много неопределенности относительно 2019 года", — говорит он.

По мнению Меркулова, проблемы в целом сохранятся, если не произойдет чего-либо неожиданного. На фоне замедления нескольких экономических стран Германия, как производственный "мускул Европы", тоже ощутит снижение темпов роста, уверен эксперт.

"Более того, нужно учитывать низкую инфляцию, которая на фоне всех проблем может уйти в отрицательную зону. А с дефляцией бороться намного сложнее, учитывая низкие ставки и высокий баланс ЕЦБ – монетарная политика отчасти ограничена в своих возможностях", — заключил он.